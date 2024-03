Juventus, verso l'Atalanta: le idee di Allegri

Chi sostituisce Vlahovic?

Ballottaggi in difesa

Mentre per l'Atalanta la preparazione alla gara con lainizierà solamente oggi, visto che ha disputato ieri sera il match di andata contro lo Sporting Lisbona, in casa bianconera si pensa alla sfida di domenica già da qualche giorno. La sconfitta con il Napoli ha lasciato sensazioni positive a livello di prestazione ma anche la certezza che non sono ammessi altri passi falsi, tantomeno una sconfitta che rimetterebbe in bilico la qualificazione in Champions League.Allegri dovrà fare a meno di Dusan, squalificato. Un'assenza importante visto i numeri del serbo negli ultimi due mesi e mezzo nonostante le occasioni sprecate con il Napoli. Non sarà l'unico out per la Juve. Anche Adrien Rabiot a meno di sorprese non ci sarà mentre resta in forte dubbio la presenza di Weston Mckennie. Non solo note negative però sono arrivate dalla Continassa in questi giorni. Di nuovo a disposizione infatti c'è Moise Kean.Il rientro di Kean è ancora più importante vista l'assenza di Vlahovic per la prossima gara. In attacco Allegri avrà quindi comunque la possibilità di scegliere. Un posto se lo contendon o Federico Chiesa e Kenan Yildiz, con l'italiano che dopo il gol è atteso nuovamente dal primo minuto. E poi, appunto, colui che prenderà il posto di Vlahovic. Milik è il favorito visto che Moise non può essere al 100% dopo il lungo stop.In difesa invece, il tecnico aveva già ritrovato, almeno come cambioentrato nel finale con il Napoli, adesso viaggia per tornare titolare dopo il problema fisico. Può riproporsi quindi la coppia con Bremer mentre per il terzo posto nel reparto, Allegri non ha sciolto i dubbi. Nell'ultima, hanno giocato Alex Sandro e Daniele Rugani, con Federico Gatti fuori. Ecco, quest'ultimo si gioca il posto con il brasiliano. I prossimi allenamenti daranno ancora più indicazioni in merito.