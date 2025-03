Juventus-Atalanta dove vederla: Sky, NOW, o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Getty Images

Orario Juventus-Atalanta

La Juventus prepara la partita contro l'Atalanta, fondamentale per il prosieguo del cammino in campionato: i bianconeri si trovano. Inoltre, con una vittoria la Juve aggancerebbe i bergamaschi al terzo posto. Insomma, gli uomini di Motta stanno vivendo un momento positivo e vogliono continuare così.Contro il Verona, nonostante un momento complicato anche a causa della contestazione, la Juventus ha risposto beneJuventus-Atalanta, match valevole per la 28esima giornata di Serie A, si giocherà domenica 9 marzo 2025 alle ore 20.45 all'Allianz Stadium di Torino.

Dove vedere Juventus-Atalanta in tv

Juventus-Atalanta in diretta streaming

Juventus-Atalanta si potrà seguire in diretta e in esclusiva su. Sarà necessario scaricare l'app su smart tv compatibile oppure su console di gioco come PlayStation e Xbox. In alternativa si potrà ricorrere a dispositivi come Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e TIMVISION Box.Il match sarà visibile in diretta streaming e in esclusiva sempre su. Basterà scaricare l'app su smartphone e tablet oppure collegarsi al sito ufficiale della piattaforma tramite pc o notebook.