Juventus-Atalanta, chi giocherà in porta?

Lascenderà in campo domenica sera all'Allianz Stadium di Torino per ospitare l'di Gian Piero Gasperini. Una sfida difficile che vale il terzo posto in campionato. Il tecnico della Juventus Thiago Motta scioglierà nella seduta di domani gli ultimi dubbi di formazione, tuttavia sembra aver già sciolto le riserve su chi giocherà tra i pali.Il titolare tra i pali dovrebbe essere Michele, arrivato in estate dal Monza. Ancora una panchina quindi per Mattia Perin. Gli ultimi dubbi però saranno sciolti domani.