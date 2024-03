Danilo, capitano della Juventus, ha parlato da capitano ieri, quando ha pubblicato un messaggio sui social per caricare la squadra in vista del finale di stagione. L'assenza del giocatore si è sentita nelle ultime settimane. La Juve in difesa ha ballato (9 gol subiti in 6 partite). Ecco perché il ritorno del brasiliano in campo può essere molto importante per Massimiliano Allegri. Dopo il problema fisico, Danilo è rientrato nel finale di match contro il Napoli. Adesso si candida per giocare da titolare con l'Atalanta insieme a Bremer, i due totem della difesa. A completare il terzetto, riferisce, potrebbe esserci Alex Sandro, che formerebbe così il terzetto tutto sudamericano.