Cambia il clima, dal timido sole dal tardo pomeriggio al buio pesto delle 20 di sera di un marzo dal sapore invernale. E sembra la metafora perfetta per questa, nella giornata di oggi, ma anche nel periodo complessivo della squadra di MassimilianoE proprio il tecnico toscano è il protagonista di inizio giornata. Cori a lui dedicati, uno striscione che dimostra la vicinanza della Curva Sud che gli tributa gli onori per aver sorpassato i 1000 punti conquistati in Serie A. Ma non tutti sono d’accordo, sui social soprattutto si fa sentire chi non è d’accordo con la scelta della Curva e vorrebbe un cambio di allenatore, anche immediato.Come dicevamo, il clima cambia nel finale. Triplice fischio e pari per la Juventus, ma i fischi continuano sugli spalti dell’impianto bianconero. A pesare sono soprattutto i risultati: nelle ultime 7 partita, 1 vittoria, 3 pareggi e 3 sconfitte. 8 gol presi in 4 partite. Qualcosa si è rotto, è evidente e va anche al di là delle reazioni di nervi. Il futuro un punto di domanda; intanto John Elkann osserva dagli spalti. Proprio il futuro, soprattutto quello di Allegri, può diventare tema di discussione già nei prossimi giorni.