Infortunio per Cuadrado dopo Juventus-Atalanta: c'è lesione

Infortunio Cuadrado: quali partite salta

Tra i protagonisti del crollo della Juventus contro l'Atalanta, c'è stato anche uno degli ex più controversi della gara:. Il colombiano è stato fischiato dai tifosi bianconeri ogni volta che entrava in possesso del pallone.Tuttavia Cuadrado ha spesso brillato nel confronto con, ma ha dovuto terminare la gara in anticipo per infortunio. L'esito degli esami ha evidenziato una lesione di primo grado della fascia del muscolo bicipite femorale.L'esterno colombiano, dunque, salterà sicuramente il big match tra Atalanta e Inter. Cuadrado rimarrà fuori durante la pausa nazionali con l'obiettivo di recuperare per la partita contro la, dunque i tempi di recupero si aggirano intorno alle tre settimane.

Cuadrado aveva già rimediato lo stesso infortunio a dicembre, ed era stato costretto a rimanere in Italia durante la Supercoppa Italiana in Arabia Saudita.