Juventus, lo striscione per Allegri

Juventus, il tifo si divide

Al fischio d'inizio di Juventus-Atalanta, primi secondi del match che la Curva Sud dell'Allianz Stadium ha dedicato a tributare Massimiliano Allegri. D'altronde, il settore caldo dell'impianto bianconero ha sempre dimostrato grande vicinanza al tecnico livornese.Dalla Curva Sud é partito il coro "Massimiliano Allegri" ed é stato srotolato uno striscione che recita: "Solo tu 1000 e più, immenso Max". Il riferimento é al record del tecnico livornese che ha superato i 1000 punti conquistati in Serie A.Lo sappiamo il tema allenatore é divisivo per la tifoseria bianconera e questo si è palesato anche oggi. Il gesto della Curva non é passato inosservato e sono diversi i tifosi che sui social non sono d'accordo con il coro e lo striscione dedicato a Massimiliano Allegri. Intanto, a vedere la partita, e osservare anche queste dinamiche, in tribuna c'è l'ad di Exor John Elkann.