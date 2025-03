Getty Images

L'Atalanta è passata in vantaggio contro la Juventus alla mezz'ora. I nerazzurri hanno trovato la rete su rigore con Mateo Retegui, salito a 25 goal stagionali. Non si è fatta attendere, che ha manifestato subito il proprio disappunto intonando dei cori contro la dirigenza bianconera.'Dirigenza, ci senti? Ci avete rotto il c***o! Rispettate i nostri colori' è stato il messaggio da parte della Curva, che a differenza del resto dello stadio ha continuato a cantare contro i dirigenti della Juventus.