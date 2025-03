Conceicao può recuperare per l'Atalanta? Gli scenari

AFP via Getty Images

Nonostante la quinta vittoria di fila in campionato, la Juventus continua a trovarsi alle prese con diversi infortuni. Nell'ultimo match, infatti, Thiago Motta ha dovuto fare a meno dei soliti lungodegenti Bremer, Cabal e Milik, ma anche di Savona, Douglas Luiz e Conceicao. Tutti e tre si sono fermati in più occasioni durante questa stagione, e dunque hanno saltato già diverse partite.In particolare, l'esterno portoghese ha saltato diverse gare nel 2025, come la Supercoppa contro ile lo scontro con i rossoneri in campionato. Anche contro il, come anticipato, non è stato convocato per un infortunio muscolare.

L'infortunio di Conceicao

Verso Juventus-Atalanta: Conceicao recupera?

Chi gioca al posto di Conceicao

Conceicao ha svolto gli esami del caso al J Medical proprio nel giorno di Juventus-Verona, dopo che Thiago Motta ha annunciato in conferenza stampa che non sarebbe stato convocato.L'esito dei test medici ha evidenziatoL'infortunio è arrivato durante la seduta di rifinitura pre Juve-Verona, e dunque l'esterno portoghese ha saltato il match. I tempi di recupero, tuttavia,, perciò Conceicao sarà fuori con ogni probabilità anche nella partita contro l'Atalanta.In occasione della gara contro il Verona, al posto dell'esterno portoghese è stato schierato, che ha già ricoperto il ruolo di ala destra diverse volte in stagione. Non è però escluso che Thiago Motta possa cambiare ancora una volta le carte in tavola.Sugli esterni, infatti, l'allenatore bianconero ha diverse soluzioni: anche, solitamente schierato sulla sinistra, ha giocato diverse volte anche a destra, così come. Sarà dunque l'avvicinamento alla partita a sciogliere i dubbi di Thiago, che affronterà il big match senza il portoghese.