Juventus-Atalanta, ci sarà Federico Gatti?

La Juventus alla Continassa sta preparando la sfida di domenica sera all'Allianz Stadium contro l'Atalanta che sarà certamente una sfida dal valore importante. In palio infatti c'è il terzo posto nella classifica di questa Serie A. Chi è in dubbio però è il difensore della Juventus Federico Gatti.Il difensore della Juventus è alle prese con un affaticamento muscolare, nella giornata di oggi si è allenato a parte. Le sue condizioni verranno valutate ancora verso la sfida dello Stadium ma al momento sembra essere in dubbio.