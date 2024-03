Juventus, Veronique Rabiot all'Allianz Stadium

Juventus, Rabiot premiato

C’è il campo, c’è la partita contro l’e a breve ci sarà il fischio d’inizio di questa sfida così attesa e importante per il discorso Champions. Ma c’è anche un altro tema, quello del mercato e dei rinnovi di contratto di chi andrà in scadenza. Tra questi, quello di Adrien Rabiot Questo pomeriggio sul terreno di gioco dell’Allianz, a bordocampo, c’è anche Veronique, madre e agente di Adrien. Si trova lì, al fianco della dirigenza concon il quale ha scambiato un abbraccio. Ma c’è anche Adrien, per luiPrima del match contro l'Atalanta, Adrien Rabiot é stato premiato sul campo per le 200 presenze con il club bianconero.