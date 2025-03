Juventus-Atalanta, c'è una partita nella partita. E riguarda la Nazionale

Getty Images

La grande sfida tra Juventus e Atalanta sarà anche un duello tra due esterni italiani, pilastri delle rispettive squadre. Parliamo di Andrea Cambiaso e Raoul Bellanova, che, salvo sorprese dell'ultima ora, partiranno titolari questa sera all'Allianz Stadium, con fischio d'inizio previsto per le 20:45.Le caratteristiche di Bellanova si concentrano sulla corsa e sulla precisione nei cross, con una spinta costante sulla fascia destra. Cambiaso, invece, si distingue per la sua versatilità, unendo velocità a buone capacità nella fase di costruzione del gioco. Se da un lato le questioni tattiche saranno fondamentali per il match, dall'altro il futuro di entrambi, in particolare quello legato alla Nazionale, rende questo confronto ancora più interessante. Cambiaso e Bellanova sono, infatti, i principali contendenti per un posto sulla fascia destra nell'undici titolare di Luciano Spalletti.

Attualmente, Cambiaso sembra essere il preferito dal commissario tecnico per quella posizione. Tuttavia, i recenti infortuni e l'attenzione del mercato, con il Manchester City che monitora il giocatore, potrebbero cambiare le carte in tavola. Inoltre, la continua crescita di Bellanova, sempre più protagonista e decisivo con la maglia dell'Atalanta, rende la concorrenza ancora più serrata. Questa sera, dunque, è lecito aspettarsi che Spalletti segua attentamente la partita, con gli occhi puntati su entrambi i giocatori.4o mini