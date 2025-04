Juventus con le spalle al muro dopo le vittorie di Atalanta e Bologna: Parma e Monza in 5 giorni, è vietato sbagliare

Non è scesa in campo lanel lunedì di Pasquetta. La partita che i bianconeri avrebbero dovuto giocare al 'Tardini' contro il Parma è stata infatti rinviata in segno di lutto dopo la morte di Papa Francesco , deceduto all'età di 88 anni nella giornata di lunedì 21 aprile. Così come Parma-Juve sono state rinviate anche le altre tre gare in programma: Cagliari-Fiorentina, Genoa-Lazio e Torino-Udinese.La Lega Serie A ha già stabilito, inoltre, quando verranno recuperate le quattro partite che, come certificato da comunicato ufficiale, si svolgeranno tutte e quattro in contemporanea mercoledì 23 aprile, con calcio d'inizio alle ore 18.30.

Parma e Monza in cinque giorni: vietato fallire

Juve spalle al muro

Sarà dunque così anche per la Juventus, impegnata sul campo del Parma. A questo punto, i bianconeri si arricchisce di due partite ravvicinate come non accadeva dal mese di febbraio e proprio per questo motivo, in casa bianconera sarà sicuramente vietato commettere errori.Nel giro di quattro giorni, infatti, Madama è chiamata a superare a pieni voti due esami letteralmente cruciali: se mercoledì la squadra di Igor Tudor sarà di scena al 'Tardini' contro il Parma, quattro giorni dopo i bianconeri cercheranno la terza vittoria consecutiva all'Allianz Stadium ospitando il Monza, fanalino di coda del campionato, e con ormai un piede e mezzo in Serie B. Sono due tappe indubbiamente alla portata, sulla carta, ma dal peso specifico evidentemente importante. Le recenti vittorie di Atalanta e Bologna, infatti, relegano la Juve al quinto posto e non fanno altro che accrescere il carico di pressione sulle spalle zebrate. La Juve, senza troppi giri di parole, deve capitalizzare il massimo possibile: 6 punti rappresenterebbero un boost vitale per lo sprint finale di stagione.La situazione in classifica, infatti, si è fatta decisamente più delicata: dopo aver battuto il Bologna, l'Atalanta ha piazzato il grande colpo vincendo anche a San Siro contro il Milan, piazzando un importantissimo investimento sulla zona Champions League. I nerazzurri hanno consolidato il terzo posto in classifica e ora, calendario alla mano, hanno la concreta possibilità - affrontando nell'ordine Lecce e Monza - di blindare il podio del campionato. I nerazzurri sembrano essersi lasciati alle spalle l'ultimo brutto periodo - condito da tre sconfitte consecutive - e ora viaggiano spediti verso un nuovo approdo alla massima rassegna continentale.Quattro punti più sotto alla Dea c'è il Bologna, firmatario di una grandissima impresa: al Dall'Ara, la squadra di Vincenzo Italiano ha mandato l'Inter al tappeto al 94esimo cogliendo un successo vitale per le ambizioni europee di marca rossoblù. Una vittoria capitale che, in attesa di Parma-Juve, ricolloca i felsinei tra le prime quattro del campionato. E a cinque giornate dalla fine, nonostante un calendario tutt'altro che semplice, il Bologna è in piena corsa per centrare l'Europa più prestigiosa per il secondo anno di fila. Juventus avvisata.I risultati di Atalanta e Bologna mettono inevitabilmente la Juventus con le spalle al muro. I bianconeri, attualmente quinti in classifica, si giocano tanto - se non tutto - nel giro di cinque giorni: mercoledì la trasferta in casa del Parma, quattro giorni dopo (domenica 27 aprile) il match casalingo contro il Monza. Serviranno sei punti per avere la certezza di arrivare davanti al Bologna nel giorno dello scontro diretto che ha tutti i connotati dello spareggio con vista sulla Champions. Si giocherà domenica 11 maggio. E in palio ci sarà una grossa fetta di futuro. Un faccia a faccia che potrebbe essere decisivo, a patto di evitare errori sanguinosi nei due appuntamenti precedenti. Due tappe che non si possono assolutamente fallire. Il prezzo da pagare rischierebbe di essere molto, molto alto.