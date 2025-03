Juventus-Atalanta, sul mercato è sfida anche per Nicolò Bertola: la situazione

gabriele maltinti

Non solo gli interessamenti bianconeri per i giocatori nerazzurri ( Ademola Lookman ed Ederson su tutti ). Quando si parla di mercato sull'assesi parla anche di profili contesi, tra due club che ormai sono seduti allo stesso tavolo al punto da giocarsi, nel big match di domenica all'Allianz Stadium, il terzo posto in Serie A. C'è un nome, in particolare, che ultimamente sta solleticando entrambi, e porta direttamente in Liguria: si tratta di, difensore centrale classe 2003, grande rivelazione stagionale in Serie B con lo, con cui ha deciso di non rinnovare il contratto in scadenza al 30 giugno 2025 finendo, per qualche tempo, un po' ai margini della squadra, per poi tornare ad essere impiegato con continuità.

Le squadre interessate a Bertola

Le sue caratteristiche

I numeri stagionali di Bertola

Presenze: 23

Minuti: 1.745

Goal: 3

Assist: 2

Cartellini gialli: 6

Proprio il fatto che dal gennaio scorso sia libero di accasarsi in un altro club a zero ha attirato l'interesse di numerose società del massimo campionato, tra cuiche infatti hanno sondato la possibilità di avanzare un'offerta proprio a ridosso del gong del mercato invernale, per anticipare la concorrenza. Un'idea a cui poi non hanno dato seguito - avendo altre priorità, almeno nel caso bianconero -, così come ilche a sua volta ha alzato la mano per lui. E poi, appunto, c'è l', che si è fatta viva nelle ultime settimane.Bertola ha già dimostrato di sapersi ben destreggiare sia in una difesa a tre (allo Spezia) che in una linea a quattro (nell'Italia Under 21 di Carmine Nunziata). Anche per questa versatilità piace molto alle big italiane, tra cui ora sono in prima fila proprio Juventus e Atalanta, avversarie in campo e anche sul mercato. Per capire se davvero sarà "scontro diretto" bisognerà aspettare ancora qualche mese, probabilmente, ma l'idea c'è ed è forte per entrambe: Nicolò potrebbe diventare una sorta di tormentone nel prossimo futuro, quando i club definiranno le proprie strategie sul mercato. Il talento, del resto, c'è e si vede.





