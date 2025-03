Juventus-Atalanta, aria di conferma per Weah? Cosa filtra

Getty Images



Juventus-Atalanta, giocherà Weah?

Laospiterà domenica sera l'Atalanta all'Allianz Stadium per una sfida che ha assolutamente un peso speciale. In palio c'è infatti il terzo posto in questa Serie A in cui la corsa Scudetto sembra più che mai aperta e in cui potrebbe più che mai rientrarci la Juventus. Il tecnico bianconero Thiago Motta scioglierà ovviamente gli ultimi dubbi di formazione domani in seguito alla seduta di allenamento di rifinitura che avvicinerà ulteriormente alla gara. Tuttavia sembra che abbia già qualche idea.



Timothy Weah e l'intuizione di Thiago Motta



Timothy Weah, i numeri in stagione

partite giocate: 19

da titolare: 13

goal: 5

xG: 3.04

un goal ogni 234 minuti

assist: 2

grandi opportunità create: 3

precisione: 87%

ammonizioni: 2

Chi ha convinto particolarmente nelle ultime uscite è Timothy. Il giocatore arrivato a Torino la scorsa estate è stato riadattato da Thiago Motta nel ruolo di terzino destro. Inizialmente per via dell'emergenza infortuni, ma Tim ha convinto tutti in questo ruolo e va ancora verso la conferma. Spinta, dribbling e doti difensive. Stando alle ultime indiscrezioni il giocatore avrebbe giocare titolare ancora una volta sulla corsia di destra anche nel big match contro l'Atalanta di Gasperini.Timothy infatti stava trovando poco spazio in quello che è il suo ruolo naturale ma ha dimostrato grande spirito di adattamento e grande grinta. Per questo il tecnico ha provato ad adattarlo nel nuovo ruolo ricevendo le risposte sperate.





