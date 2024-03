Sarà Marcol'arbitro del match di domenica tra, particolarmente delicato per entrambe le squadre in ottica Champions. Come assistenti sono stati designati Filippo Bercigli e Marco Scatragli, mentre come quarto uomo Davide Ghersini. Alun fischietto esperto quale Daniele, con AVAR Valerio Marini.La partita è in programma alle 18.00 all'Allianz Stadium, e proprio per la sua importanza per la classifica sarà uno snodo importante anche per la squadra arbitrale dopo le tante polemiche che stanno investendo l'AIA in queste settimane con diversi direttori di gara fermati dal designatore Gianluca Rocchi.