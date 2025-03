Juventus-Atalanta, arbitra Sozza: la designazione completa

Getty Images

Saràl'arbitro del match di domenica sera tra, valido per la 28^ giornata di Serie A. Una sfida importantissima, che mette in palio il terzo posto in classifica in quanto, con una vittoria, la squadra bianconera raggiungerebbe proprio la Dea e magari riuscirebbe pure ad avvicinarsi ulteriormente alla vetta della classifica occupata dall'Inter (che sabato affronterà il Monza in trasferta) o almeno alla seconda piazza (il Napoli sarà impegnato alle 15.00 di domenica in casa contro la Fiorentina, avversaria della stessa Juve nel match successivo, quello del 16 marzo).

Chi arbitra Juventus-Atalanta

Sozza

Bindoni – Tegoni

Iv: Maresca

Var: Di Paolo

Avar: Aureliano

Ad affiancare il direttore di gara per la super sfida in quel di Torino saranno gli assistenti Daniele Bindoni e Alberto Tegoni, mentre il Quarto uomo designato è Fabio Maresca. Al Var Aleandro Di Paolo con Gianluca Aureliano Avar. Il fischio d'inizio all'Allianz Stadium - dove lunedì, dopo i fischi, si è festeggiato il successo contro il Verona, il quinto consecutivo per la squadra di Thiago Motta in campionato - è in programma alle 20.45.