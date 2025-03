Juventus-Atalanta, anche Weah crolla: 'Va in apnea'

Getty Images

Non si è salvato proprio nessuno ieri sera, nemmeno per i giornali. Che sono stati - come era prevedibile - impietosi con tutti i giocatori bianconeri, nei giudizi a caldo, pure con unche pure sembrava aver iniziato abbastanza bene la partita. Un peccato perché la stagione dell'esterno statunitense è stata giudicata finora come complessivamente positiva, considerando che con cinque reti e due assist ha totalizzato sette contributi diretti ai goal, eguagliando così il suo record che risaliva al 2021/22. Numeri che lo hanno visto diventare un pilastro delladi Thiago Motta, che però ieri sera non è riuscito a rimanere in piedi nel terremoto scatenato dall'Atalanta.

Juventus-Atalanta, i voti a Weah

Ecco come i giornali in edicola oggi hanno giudicato la sua prestazione.- L’impegno non basta. Zappacosta lo mette in difficoltà e i (pochi) cross s’infrangono contro il muro bergamasco.Tanti e troppi errori tecnici: diversi appoggi sbagliati nella prima impostazione, un affilato contropiede cestinato per via di un primo controllo a dir poco disastroso. Serata storta, ma è decisamente in buona compagnia.- Spreca un paio di opportunità e in fase difensiva va in apnea, stretto tra Lookman e Zappacosta.