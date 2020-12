La Juventus ieri ha pareggiato 1-1 contro l'Atalanta all'Allianz Stadium nel turno infrasettimanale di campionato. Un pareggio che arriva in una 12^ giornata di Serie A nella quale il Milan viene ancora bloccato sul 2-2 (stavolta contro il Genoa) mentre l'Inter vince sì ma lasciando quindi il Napoli a secco. La lotta è aspra per lo scudetto e passa anche da partite difficili come quella di ieri: squadra di Pirlo in vantaggio con un super gol di Chiesa, pari nerazzurro nella ripresa con una rete altrettanto meravigliosa di Freuler. E tante altre occasioni, coi portieri in grande spolvero: GLI HIGHLIGHTS