Juventus-Atalanta 0-4 le PAGELLE dei giornali: Motta un'umiliazione, Nico impalpabile

. Anche le poche certezze che la Juventus si era costruita in questi mesi del cicloMotta. La squadra allenata da Thiago Motta esce con le ossa decisamente rotte e tra la contestazione generale dell'Allianz Stadium con la curva che lascia lo stadio con anticipo. Un disastro nella notte e sotto la pioggia di Torino dove la Juventus esce sconfitta per 4-0 dall'Atalanta di Gian Piero Gasperini che spegne ogni speranza Scudetto ma ora mette in discussione anche il quarto posto. Scorri per vedere in gallery le pagelle dei principali quotidiani sportivi italiani.