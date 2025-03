TUTTOSPORT

(...) Sozza si conferma un arbitro “rigorista” assegnando l’ottavo penalty in 12 direzioni stagionali in A. Complessivamente esce bene da una partita - la sua ventinovesima in stagione fra tutte le competizioni - che si rivela mai in bilico. (...) Sul fallo di mano di McKennie. Lo statunitense salta per arrivare sul pallone, col braccio in dinamica per colpire; successivamente viene sbilanciato in seguito al contrasto con Djimsiti, che è comunque regolare (infatti sul pallone arriva proprio l’atalantino) e l’impatto avviene sopra l’altezza delle spalle, quindi è da sanzionare per geometria. (...) La Juve chiede anche un braccio da parte di Lookman nell’azione; anche se i replay non danno la certezza assoluta sembra tuttavia che l’impatto avvenga con la spalla e non col braccio destro. Corrette le due ammonizioni del primo tempo, per Hien (fallo su Kolo Muani) e Yildiz (pestone ai danni di De Roon). Nella ripresa Sozza sceglie di adottare una soglia molto elevata e tiene i cartellini nel taschino