CorSport - Juventus 'in massa' in Lega: Chiellini sempre più centrale, nuove deleghe per Giuntoli?

A poche ore dalla finale di Coppa Italia allo Stadio Olimpico , nella giornata di ieri si è svolta un'assemblea di Lega molto partecipata… soprattutto dal punto di vista bianconero. Come racconta Il Corriere dello Sport, infatti, all'incontro c'erano anche il presidente Gianluca Ferrero, l'amministratore delegato Maurizio Scanavino, il direttore tecnico, il responsabile dei ricavi e dei rapporti istituzionali(ormai quasi ex) e, che insieme al dt si è poi trattenuto anche per assistere alla partita tra Bologna e Milan.

Tanti dirigenti della Juventus all'Assemblea di Lega

Perché c'era Giuntoli?

Cosa succede con Chiellini

Un ruolo in Federazione?

Un simile concentrato di figure legate allain un appuntamento di carattere “politico” non si era mai visto negli ultimi tempi, segno che sotto la cenere qualcosa sta ricominciando a bruciare. Parlare di un vero e proprio rimpasto, al momento, sarebbe però eccessivo. Chiellini, d'altronde, è ormai una presenza costante agli incontri tra i club di Serie A. "Perché vi stupite? Non me ne sono perso uno", ha commentato con un sorriso lasciando Palazzo H.Dalla Continassa assicurano che le gerarchie sono definite e che non ci saranno scossoni fino al termine della stagione. Tuttavia, la partecipazione di Giuntoli all’assemblea ha comunque destato attenzione, considerato che il suo ruolo è principalmente operativo e legato all’area tecnica. Che gli possano essere affidate nuove deleghe? L’ipotesi, per ora, resta aperta secondo il quotidiano. Anche perché le dimissioni di Calvo, non ancora ufficializzate ma ormai nell'aria, sembrano destinate ad aprire la strada per un possibile ingresso in primo piano proprio di Chiellini. Una mossa cheaveva già immaginato, scegliendo inizialmente di affiancarlo a Scanavino, figura di fiducia della proprietà. Con il passare del tempo, però, Giorgio ha assunto un ruolo sempre più centrale e si è avvicinato anche alle dinamiche politico-sportive seguite dallo stesso Calvo.La sensazione, in sostanza, è che l'ex capitano diventerà un ambasciatore della Juventus a tutto tondo ma dovrebbe avere la possibilità di lavorare anche a stretto contatto con Giuntoli per un ruolo operativo e di collegamento con la squadra. Nelle intenzioni della società, Chiellini potrebbe rappresentare il punto di raccordo tra le diverse aree dirigenziali. La sua figura unirebbe autorevolezza e competenza: da un lato la credibilità guadagnata in anni di militanza sul campo, dall’altro le abilità manageriali sviluppate di recente, arricchite da un percorso accademico solido. Il suo profilo, tra l'altro, è molto apprezzato anche in Europa per l'impegno nell'Eca e nella commissione “Competizioni per club” dell’Uefa.Proseguire la scalata all’interno della dirigenza juventina potrebbe inoltre rivelarsi per Chiellini un trampolino ideale verso un futuro ruolo in Federazione, dovelo immagina quasi come suo successore. Con l’addio ormai imminente di Calvo, si aprirà infatti un altro scenario: la Serie A sarà chiamata a nominare un nuovo consigliere federale, che affiancherà Simonelli, Campoccia e Marotta nella rappresentanza presso la sede di via Allegri. L'ex difensore potrebbe ottenere anche questo incarico.





