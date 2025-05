Juventus su Tonali, asse con il Newcastle in vista? Tutti i giocatori coinvolti

ancora al centro delle voci di mercato . I giornali insistono, l'azzurro ex Milan è il principale obiettivo dellaper il centrocampo della prossima stagione, per quanto ogni strategia alla Continassa sia destinata a rimanere in stand by fino a quando si avrà la certezza della qualificazione (o meno) alla Champions League. La trattativa, ad ogni modo, si preannuncia tutt'altro che semplice, anche perché il classe 2000 ha su di sé gli occhi di diverse big europee e comunque non è di certo un profilo economico. I bianconeri, però, potrebbero avere un asso nella manica, nel senso che già da ora sono diversi i giocatori coinvolti nel potenziale asse Torino-, che dopo l'affare pernei prossimi mesi potrebbe ulteriormente infiammarsi e creare scenari di mercato interessanti.

Douglas Luiz al Newcastle e Tonali alla Juventus?

La situazione di Gatti

E Vlahovic...

Il primo è, che difficilmente in estate rimarrà alla Juventus dove in questa stagione ha trovato pochissimo spazio, tra incomprensioni di natura tattica, problemi fisici e qualche comportamento non troppo apprezzato dalla piazza. Nonostante le difficoltà il brasiliano è comunque ancora un profilo appetibile per la Premier League, dove ha raggiunto l'apice della sua carriera e dove tornerebbe volentieri per provare a rilanciarsi: proprio lui potrebbe diventare una contropartita utile per Cristiano Giuntoli per tentare di abbassare le richieste del Newcastle per Tonali, in una sorta di scambio che potrebbe convenire a tutti.Occhio poi a. Il difensore, terzo per minutaggio con i bianconeri in questa annata nonostante il recente infortunio, è ormai pronto a rinnovare con la Juventus fino al 2030, cosa che però non rappresenta un'assoluta garanzia di permanenza a Torino: in sostanza, qualora arrivasse per lui un'offerta importante la Vecchia Signora non si opporrebbe alla sua partenza in prestito, anche se poi chiaramente dovrebbe essere sostituito. E i Magpies, così come il Nottingham Forest, hanno già più volte manifestato un certo interesse per lui, che però finora ha sempre respinto ogni tentativo di assalto promettendo fedeltà alla Juve con l'ambizione e il desiderio di diventare sempre più centrale nel progetto.Infine, da non sottovalutare il ruolo di. Anche l'attaccante è ormai prossimo all'addio, non rinnovando il contratto in scadenza nel 2026, e non è da escludere l'ipotesi che possa iniziare una nuova esperienza in Premier League, dove sono concentrati i club più ricchi, magari proprio al Newcastle che, chissà, "in cambio" potrebbe offrire alla Juventus Tonali. Tutte situazioni da monitorare, in vista di un'estate che - Champions o non Champions - in un modo o nell'altro sembra destinata a coincidere con una nuova rivoluzione in casa bianconera.