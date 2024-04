Futuro Koopmeiners, le novità

Teun Koopmeiners è obiettivo di mercato non solo della Juventus. Come riporta Sportmediaset infatti, il Chelsea è seriamente interessato al centrocampista dell'Atalanta e starebbe pensando ad una grande offerta per convincere il club nerazzurro a cedere l'olandese.Il Chelsea prepara un'offerta da 60 milioni di euro, questo quanto si legge. Una proposta che sarebbe in linea con la valutazione dell'Atalanta. La Juventus comunque continua a tenere contatti con l'entourage di Koopmeiners. E' il grande obiettivo di Giuntoli per rinforzare il centrocampo anche se non sarà semplice per la Juve concludere l'operazione.