Secondo quanto riporta Calciomercato.com la Juventus ha messo gli occhi su Nicolò Rovella, centrocampista centrale classe 2001 del Genoa, già nel giro delle Nazionali Under. Rovella può giocare sia da regista che da mezzala. Come si legge sul portale "al ds Paratici e ai suoi uomini mercato piace molto e i rapporti ottimi (oltre alle numerose operazioni portate avanti) con il Genoa potrebbero presto sfociare in una proposta economica in vista dell'estate. Il Genoa ha però piani diversi per Rovella che già nel corso della stagione era spesso fra gli aggregati in prima squadra". Preziosi è disposto a dire sì solo ad offerte folli.