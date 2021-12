In casail centrocampo è il reparto che potrebbe subire il restyling più significativo nel mercato di gennaio. Sul fronte partenze, i nomi caldi - come noto - sono quelli di Ramsey e Arthur. Ma il club bianconero è pronto ad ascoltare offerte anche per McKennie e Kulusevski. Uscite, probabili o ipotetiche, alle quali dovrebbero corrispondere anche entrate. Nedved non ha escluso il grande colpo, sottolineando però che la Juventus dovrà concentrarsi più sulla crescita dei giocatori che ha già.E tra questi - anche se non proprio, tecnicamente - potrebbe rientrare Nicolò Rovella. Il calciatore è di proprietà della Juventus, ma in prestito al Genoa. E secondo quanto riporta Calciomercato.com, il club bianconero vuole anticipare il suo ritorno a Torino. Tanto che nei prossimi giorni è previsto un contatto con il Genoa, per convincere la società rossoblù a privarsi di uno dei suoi elementi migliori, magari ottenendo in cambio un paio di giovani della Juventus Under 23.