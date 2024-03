Le parole del procuratore Luigi- “Io mi sono un po' informato su come funziona la vita - ha detto Matrecano a Tmw -, ci sono tante restrizioni e non è semplicissimo per i giocatori che sono abituati a una vita più libera qui da noi. Magari molti vanno là per guadagnare tanto e poi rientrare. Penso a Milinkovic-Savic che è un giocatore che può ancora dare tanto in Europa e starebbe bene in ogni grande club. Ovviamente i guadagni qui da noi sono diversi, più bassi, ma bisogna fare una scelta fra i soldi e un calcio più competitivo e una vita più libera. Bisogna poi fare delle valutazioni legate all’età, a 35 anni non devi manco pensarci se andare là o meno, ma a 30-31 invece sarebbe preferibile tornare o restare in Europa. Da agente ovviamente sarei contento di portare un giovane in Arabia, visti i soldi che girano, ma se penso alla sua carriera non lo farei. Manderei solo calciatori a fine carriera che deve pensare un attimo di massimizzare i guadagni in ottica futura”.