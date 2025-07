Un’eredità pesante per i conti bianconeri

Arthur Melo continua a rappresentare un problema irrisolto per la Juventus . Il centrocampista brasiliano, arrivato nel 2020 dallo scambio con il Barcellona per, da tre stagioni si limita a posare per le consuete foto di rito nel giorno del raduno. Anche quest’anno, giovedì prossimo, il copione si ripeterà alla Continassa, ma difficilmenteindosserà ancora la maglia bianconera in partite ufficiali.L’arrivo di Arthur a Torino, valutato 72 milioni più 10 di bonus, garantì alla Juventus una plusvalenza immediata, ma si è rivelato un affare disastroso nel lungo termine. Nonostante l’entusiasmo iniziale, il brasiliano è finito presto ai margini, complice il cambio di allenatore e numerosi infortuni. Il contratto da 8 milioni netti l’anno (oggi ridotti a 5) lo ha trasformato in un esubero difficile da piazzare.

Quando scade il contratto di Arthur con la Juventus

Prestiti fallimentari e nessuna svolta definitiva

Un investimento da quasi 100 milioni

Il contratto di Arthur Melo con la Juventus scadrà nel giugno 2027, dopo il rinnovo firmato nel 2023, necessario per spalmare l’ingaggio e ridurre l’impatto annuale a bilancio. Una scadenza che, paradossalmente, complica ulteriormente la posizione del brasiliano: con ancora due anni di contratto e uno stipendio lordo elevato, trovare un club disposto ad accollarsi l’onere dell’ingaggio non è semplice. La Juve continua a sperare in una soluzione che possa alleggerire i costi e permettere di chiudere definitivamente una delle operazioni più pesanti e deludenti degli ultimi anni.Liverpool e Fiorentina hanno provato a rilanciarlo, ma senza successo. Anche l’ultimo passaggio al Girona, con prestito e stipendio condiviso, non ha convinto nessuno a puntare su di lui per il futuro. Oggi, Arthur costa ancora 11 milioni a bilancio, tra ammortamento residuo e ingaggio lordo da 6,5 milioni a stagione.Tra costo d’acquisto e stipendi, l’ex Barcellona ha finito per costare alla Juventus quasi 100 milioni di euro, come sottolinea Gazzetta, senza mai ripagare l’investimento. E anche quest’anno il suo futuro è in bilico, mentre il club cerca disperatamente una soluzione per liberarsene definitivamente.