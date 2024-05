Arthur, le parole su Thiago Motta

Arthur torna alla Juventus?

"Mi sento di nuovo un calciatore, è il momento più bello della mia carriera", così Arthur in un'intervista rilasciata a Relevo parla della stagione con la Fiorentina: "È importante avere regolarità e giocare, perché acquisisci fiducia. È una cosa che, quando ho scelto la Fiorentina, era uno dei miei obiettivi.""Mi piace molto Thiago Motta come allenatore, vedremo se lavoreremo insieme oppure no"."Il Bologna sta giocando molto bene, è molto preparato, con possesso palla, palla corta, tecnico, non c'è tanto gioco diretto, hanno un gioco più lavorato. È una delle mie qualità, la migliore che ho. Mi piace molto Thiago Motta come allenatore, vedremo se lavoreremo insieme oppure no.Le parole di Arthur sono un messaggio a Thiago Motta che diventerà il prossimo allenatore della Juventus. Il centrocampista brasiliano dopo il prestito alla Fiorentina tornerà a Torino, almeno temporaneamente, visto che il club viola non ha intenzione di riscattarlo per la cifra concordata precedentemente, ovvero 20 milioni di euro. Nonostante questa apertura nei confronti del tecnico, al momento l