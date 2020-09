— Arthur Melo (@arthurhromelo) September 2, 2020

Arthur è già innamorato della Juve. Oggi il brasiliano ha parlato in conferenza stampa ed ha risposto ad un messaggio social della Juve nel quale appare con la sua nuova maglia accanto a Fabio Paratici. Il brasiliano ex Barcellona ha "dimostrato" il suo amore per i nuovi colori con un emoji con i famosi "occhi a cuore". Come potete vedere qui sotto. ​"Ho visto il progetto presentato, sono stato contento dell'accoglienza, mi è piaciuto come sono state gestite le pratiche, stiamo parlando della Juventus, un club dalla storia unica, squadra con struttura importante, tutti questi fattori la renderanno sempre unica", ha detto, tra le altre cose, Arthur in conferenza.