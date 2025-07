Djalò e (almeno) altri due: la Juventus ha un problema da risolvere

Tic toc, tic toc. Le lancette si muovono senza sosta, la sabbia nella clessidra continua a scorrere. Insomma, avete capito, manca sempre meno al raduno della Juventus , che giovedì 24 luglio si ritroverà alla Continassa per dare ufficialmente il via alla nuova stagione con il lavoro sul campo e, in seguito, il trasferimento nel quartier generale tedesco di Adidas. Prosegue intanto, seppur a ritmo lento (almeno all'apparenza), il lavoro della dirigenza sul mercato, sempre con l'obiettivo di consegnare il prima possibile a Igor Tudor una squadra competitiva e ben fornita in ogni reparto, ma allo stesso tempo anche di sfoltire la rosa con le cessioni di quei giocatori elencati sotto la voce "esuberi".

Gli esuberi della Juventus: cosa succede con Arthur

I casi di Djalò e Facundo Gonzalez

Una lista sulla quale, a ben vedere, figurano anche "insospettabili" come Dusan Vlahovic e Douglas Luiz, ma che soprattutto include elementi ormai storicamente fuori dal progetto, che ad ogni sessione di mercato risulta tutt'altro che semplice piazzare. E il primo nome che viene in mente, neanche a dirlo, è quello di, che come vi abbiamo raccontato nelle scorse ore è già costato alla Juventus quasi 100 milioni di euro e tuttora pesa sul bilancio per 11 milioni, tra ammortamento residuo e ingaggio lordo da 6,5 milioni a stagione. Il suo contratto scadrà nel giugno 2027, un fattore che lo rende una bella grana per i bianconeri considerando che al momento non sembra esserci nessun club intenzionato a puntare su di lui, dopo che nemmeno i prestiti alla Fiorentina, al Liverpool e al Girona hanno funzionato.Situazione non semplice anche quella di, a sua volta reduce da una stagione tormentata in prestito al Porto dove alle difficoltà legate esclusivamente al campo si sono aggiunti problemi di natura disciplinare, che lo hanno visto persino finire fuori rosa chiudendo a quota 17 presenze - per un totale di appena 1.303 minuti - con due goal. Annata complessa anche per il difensore classe 2003, che dopo l'esperienza alla Sampdoria si è accasato al Feyenoord in Olanda: per lui, però, solo la miseria di 269 minuti in campo, un biglietto da visita non esattamente esaltante per una squadra potenzialmente interessata all'acquisto.Tre situazioni diverse, sotto alcuni punti di vista, ma in un certo senso molto simili tra di loro. E sicuramente accomunate dal fatto che per la Juventus rappresentano - soprattutto se messe insieme - una criticità non indifferente, che alla Continassa sperano di risolvere quanto prima. Cosa che difficilmente succederà in tempo per il ritiro, ma di cui Damien Comolli e colleghi dovranno necessariamente farsi carico.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui