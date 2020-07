La Juve punta David Alaba. Come anticipato da Ilbianconero.com il terzino è stato offerto negli scorsi giorni a Fabio Paratici. L'edizione odierna de Il Corriere dello Sport fa il punto sul mercato in difesa di Madama: "Servirà anche almeno un terzino, sia che rimanga Alex Sandro (duello tra il rientrane Luca Pellegrini ed Emerson Palmieri) sia che il brasiliano si trasformi in un big da sacrificare. A tale proposito torna d'attualità il profilo diJuve particolarmente interessata, ma forse non prima scelta dello stesso Alaba che sembra spingere per un'esperienza in Liga con Real e Barcellona che si preparano all'ennesimo duello".