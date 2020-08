2









Tra i nomi in entrata per la Juventus c'è anche quello di Alexandre Lacazette, punta dell'Arsenal che va in scadenza nel 2021. Sky Sport conferma l'interesse del club bianconero per il francese che però non è l'unico nome sul taccuino di Paratici che negli scorsi giorni ha ricevuto da Pirlo una lista di attaccanti per costruire la Juve della prossima stagione. Oltre all'ex attaccante del Lione, il nuovo tecnico ha indicato anche questi nomi: Milik, Zapata, Jimenez, Dzeko e Morata. Quale arriverà alla Juventus?