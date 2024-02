Un "nuovo" Kenanalla? Stando a Sportbild, il club bianconero è attento da tempo alle opportunità offerte dal mercato tedesco, da dove è arrivato appunto il talentuoso turco classe 2005, e una di queste potrebbe ora essere rappresentata da Paris. Si tratta di un attaccante classe 2006, eletto come miglior giocatore nel recente Mondiale vinto dalla Germania Under 17.Il, che ne detiene il cartellino, è pronto ad offrirgli il primo contratto da professionista, dal valore di 500mila euro a stagione, ma il ragazzo ha dato carta bianca al padre-agente per cercare un accordo più vantaggioso anche al di fuori dei confini tedeschi. Papà Norbert è già in Italia, forse in contatto con la stessa Juve. Non è escluso, però, che su di lui possa esserci anche il, che ha già messo a segno un'operazione simile per Jan-Carlo Simic.