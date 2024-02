Samardzic-Juve, lo scenario per il futuro

L'incontro con l'Udinese

Juve-Samardzic, possibile in estate?

Le parole del d.s dell'Udinese, Federico Balzaretti e soprattutto del padre di Lazar Samardzic , hanno confermato quella che era una certezza: allainteressa il talento serbo, che è stato un obiettivo e lo sarà anche nel prossimo futuro. Intanto, Lazar, sarà protagonista domani sera all'Allianz Stadium e lo farà davanti alla sua famiglia e appunto al padre, che cura i suoi interessi. E sarà quindi l'occasione anche per portare avanti i rapporti con la dirigenza juventina dopo i contatti che ci sono già stati nell'ultimo periodo.dopo che in estate è saltato il trasferimento all'Inter, è continuato a stare al centro del mercato anche nella sessione invernale. Un'altra trattativa ben avviata, che sembrava destinata a concludersi e che alla fine non si è concretizzata. In questo caso, il club in questione era il Napoli, che aveva trovato una base di accordo con l'Udinese. Tra i fattori che hanno portato poi al nulla di fatto, c'è anche la manovra di "disturbo" messa in atto dalla Juventus e in particolare da Cristiano Giuntoli, grande estimatore del ragazzo.In realtà, più che una manovra di disturbo, quello della Juve per Samardzic è un vero interesse. Lo dimostra l'incontro con l'Udinese fatto a mercato aperto poche settimane fa. Alla Continassa infatti si è anche studiato la formula per anticipare il colpo e portare subito a Torino il classe 2002. Per questioni economiche e in particolare l'indice di liquidità, la proposta della Juve si è fermata al prestito senza obbligo di riscatto, ovvero la stessa formula con cui è stato ingaggiato Carlos Alcaraz successivamente.ha fatto muro e Lazar è rimasto ancora in terra friulana.E' solo questione di tempo però prima che Samardzic lasci Udine. Non è stato l'estate scorsa, non è successo ora, accadrà da giugno in avanti. Dove andrà però ancora è tutto da vedere. La Juventus resta un'opzione concreta visto che la dirigenza ha già deciso di investire buona parte del budget per rinforzare il centrocampo. Lazar fa parte della lista degli obiettivi; non è l'unico, non è forse neanche il preferitorimane in il desiderio principale), ma è una pista da monitorare. A partire già da domani sera. La Juve conosce già Samardzic e anche il padre, un'altra occasione però per mantenere vivi i rapporti in vista dell'estate.