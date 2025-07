Juventus, arriva l'offerta per Douglas Luiz?

AFP via Getty Images

In uscita dalla, il futuro diLuiz sembra destinato nuovamente alla Premier League. Il centrocampista brasiliano classe 1998, arrivato a Torino dall’Aston Villa solo un anno fa, è seguito da diversi club inglesi.Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, oltre, che già da settimane monitora la situazione del giocatore, anche ilavrebbe messo gli occhi su Douglas Luiz per rinforzare il proprio centrocampo. I buoni rapporti tra il club britannico e la Juventus potrebbero agevolare una trattativa nei prossimi giorni, rendendo concreta la possibilità di un’offerta ufficiale.

La Juventus, dal canto suo, non si opporrebbe alla cessione del brasiliano, che non è considerato un elemento centrale nel progetto tecnico di Igor Tudor. L’eventuale partenza di Douglas Luiz consentirebbe inoltre ai bianconeri di liberare spazio salariale e incassare una cifra utile per finanziare altre operazioni di mercato.Le prossime settimane saranno decisive: il Nottingham Forest studia la mossa giusta e Douglas Luiz, per caratteristiche ed esperienza, resta uno dei profili preferiti per il centrocampo in vista della nuova stagione di Premier League.