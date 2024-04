Con il pareggio contro il Torino, la Juventus si porta a 63 punti dopo 32 partite. Ciò significa che al massimo, i bianconeri potranno raggiungere 81 punti vincendo tutte le sei partite rimanenti. Da oggi quindi la Juventus non può più vincere lo scudetto visto che l'Inter è a quota 82 con anche una gara in meno. Da settimane ormai la squadra di Allegri non era in lotta per il tricolore dopo che fino a fine gennaio era stata in grado di stare attaccata ai nerazzurri. L'Inter di Simone Inzaghi potrebbe ancora superare il record di punti stabilito dalla Juventus di Antonio Conte, che raggiunse 102 punti.