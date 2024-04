Juventus, occhi ancora su Thuram

Juventus, Amrabat per Arthur: lo scambio con la Fiorentina

In società ne sono consapevoli a tutti i livelli e la rivoluzione è pronta a partire, proprio da lì, con Giuntoli in prima linea. Obiettivo alzare il tasso tecnico della mediana, ma anche la quantità di elementi a disposizione e ciò si potrà fare solo dopo aver staccato il pass per la nuova Champions. Rabiot è in scadenza di contratto e non è detto che rinnovi, mentre McKennie è in scadenza nel 2025 e se non prolungherà prima dell’estate, sarà con ogni probabilità ceduto nell’ultima finestra utile. E la pista oggi non è calda.I nomi più chiacchierati, oggi, continuano a essere quelli di Koopmeiners, Samardzic e Colpani. Ma non è tramontato, qualche metro più indietro, l’ambizioso nome di, anzi. Come si legge su Tuttosport, il francese, per qualità e per età, è uno dei preferiti in casa bianconera, anche se la concorrenza internazionale – dal Liverpool al Barcellona – pare spietata. Ma il Nizza, in Ligue1, non vive un momento felice, lontano dalla zona Champions diretta e fuori anche da quella che apre la porta ai preliminari: un dettaglio, tutt’altro che secondario, che potrebbe favorire la partenza del 23enne nato a Reggio Emilia. E poi, per la casella di play, è sempre vivo il nome di Jorginho, almeno fino a quando l’Arsenal non eserciterà (eventualmente) l’opzione di rinnovo annuale del contratto. A parametro zero, non va escluso a priori dalla lista dei possibili rinforzi.Infine, ecco Sofyan, che sogna un ritorno in Serie A visto che la sua avventura al Manchester United è stata finora al di sotto delle aspettative e il riscatto lontano. I suoi nuovi agenti (SEG Group) l’hanno proposto nelle scorse ore a Milan e Juventus, che ci starebbero pensando. Giuntoli è un suo estimatore e i rapporti tra Juventus e Fiorentina sono molto buoni così uno scambio alla pari con Arthur potrebbe risolvere in un colpo solo i problemi in uscita di entrambe le società.