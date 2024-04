Lazio-Juve, il commento di Milik sui social

Arekesulta sui social. E ne ha tutto il diritto dopo il gol che ha salvato ladal rischio di una clamorosa eliminazione dalla, una bella rivincita per lui che dopo l'espulsione contro l'Empoli era un po' sparito dai radar non riuscendo più a trovare spazio - nè tantomeno reti - in campionato, anche per via degli acciacchi fisici da cui è stato fermato."Che grande gioia!!! Goal e finaleeeee. Vamos! Ci vediamo a Roma", ha scritto l'attaccante polacco sul suo profilo Instagram, condividendo qualche foto della sua esultanza. Guarda il post qui sotto!