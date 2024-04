Arekcome Paulo. Con il gol che ieri sera ha regalato allal'accesso alla finale didopo la rimonta della, l'attaccante polacco è diventato il miglior marcatore di questa stagione della competizione con 4 reti all'attivo (nel computo pesa la tripletta firmata nel 4 a 0 contro il Frosinone ai quarti): è il primo giocatore bianconero a segnare 4 gol in una singola edizione del torneo a partire dalla Joya, attualmente alla Roma, nel 2016/17. Per lui una bella rivincita , dopo l'espulsione contro l'Empoli che ha dato il via alla crisi della Juve in campionato.