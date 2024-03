L'area Continassa e l'accordo tra Città di Torino e Juventus

: c'è anche questo, tra gli impegni assunti dalla Juventus, che a proprie cure e spese, realizzerà un ricordo struggente e allo stesso tempo toccante, da collocare nell'area della Continassa. Che cambierà, ancora, e sempre grazie al club bianconero.Nella seduta di ieri, infatti, la Giunta Comunale di Torino ha approvato l'atto di assoggettamento all'uso pubblico delle aree destinate a piazza, a verde, percorsi pedonali e parcheggi a raso nell'ambito "4.25 Continassa".Cosa prevede? Un patto tra la Città, Ream e Juventus per l'assoggettamento all'uso pubblico delle aree per 31.527 metri quadrati complessivi, di cui 15.400 destinati a verde, 9.937 adibiti a parcheggi pubblici a raso e viabilità di collegamento e 6.190 metri quadrati.La Juventus gestirà a proprio carico l'intera zona, regalando anche un ricordo speciale, per la storia del club e per i tifosi.