Applausi per Micheledal pubblico della Juventus alla lettura delle formazioni. Il portiere del Monza è molto vicino a un trasferimento alla Juve, per una cifra che si aggira intorno ai 20 milioni di euro.Questo gesto del pubblico juventino evidenzia l'entusiasmo e le aspettative nei confronti di Di Gregorio, che ha mostrato grande talento e affidabilità tra i pali durante la sua permanenza al Monza. Il trasferimento, ormai quasi definito, rappresenta un investimento significativo per la Juventus, che punta a rafforzare ulteriormente la sua rosa in vista della prossima stagione. Di Gregorio, con le sue prestazioni, sarà chiamato a raccogliere l'eredità dei grandi portieri che hanno vestito la maglia bianconera, contribuendo a mantenere alta la competitività del club sia a livello nazionale che internazionale.