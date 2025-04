Napoli-Antonio Conte: si apre un nuovo fronte dello scontro?

Non si può parlare di una guerra interna o di uno spogliatoio spaccato, ma senza timore di esagerare, è evidente come tra Antonio Conte e ilsi stia consumandosotterraneo che rischia di pesare sul futuro del club.Solo una settimana fa, il tecnico salentino aveva pubblicamente manifestato il proprio malumore, criticando in maniera decisadel club partenopeo dopo l’infortunio di. Alla protesta di Conte era seguita la replica del presidente Aurelio, con il tecnico che non aveva esitato a ribattere, segno che la tensione è tutt'altro che rientrata.

Conte Napoli, il nuovo fronte: i diritti d'immagine

Conte Juve: ritorno possibile?

Nonostante tutte le componenti del Napoli siano concentrate sull'obiettivo scudetto, il futuro di Conte sulla panchina azzurra non appare affatto solido.A complicare ulteriormente la situazione, come riporta calciomercato.com, si è aperto anche un nuovo fronte: quello dei diritti d'immagine . Dal 1° aprile, infatti, a Torino è stata fondata la società Restate Srl, nata dall'iniziativa di Antonio Conte e del fratello Daniele, con quote paritarie.Secondo quanto riportato da Calcio&Finanza, la società si occuperà della gestione di diritti d'immagine, attività di pubbliche relazioni, sponsorizzazioni e promozioni sportive. Un dettaglio non secondario, visto che i diritti d’immagine sono da sempre un tema molto delicato nei contratti dei tesserati del Napoli.In questo clima di incertezza, il nome di Antonio Conte continua a essere accostato con forza alla Juventus . Il suo futuro è ancora tutto da scrivere e, come sottolineato da diversi media, la possibilità di un ritorno a Torino non è da escludere. Molto dipenderà sia dalla scelta personale di Conte – se vorrà confermare la sua permanenza a Napoli – sia dalle decisioni della dirigenza bianconera, che deve ancora ufficializzare il futuro di Igor Tudor.Fino a quando questi nodi non saranno sciolti, la suggestione di un clamoroso ritorno di Conte alla Juventus rimarrà sul tavolo. Nel frattempo, a Napoli, tra tensioni interne e questioni contrattuali ancora aperte, l’ambiente resta tutt’altro che sereno.