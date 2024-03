Conte Juve, la situazione

Antonio Conte Juve, cosa serve adesso

Se fosse per i tifosi, in molti non avrebbero dubbi: chi chiamare per il post? Semplice: Antonio Conte . E pazienza il tradimento sportivo e l'esperienza all'Inter, è bastato l'abbraccio al Palalpitour, per la festa del centenario della proprietà, per cancellare quella parentesi e rinnovarsi amore eterno.E i tifosi non hanno torto. Sì, perché. Nello specifico: non il tecnico salentino, ma uno che come lui sappia prendere in mano lo spogliatoio, motivare la squadra, colmare il gap tra talento inespresso e quello che poi effettivamente si vede in campo. Un motivatore, uno che sappia dare degli automatismi. Ma difficilmente, questo sarà Antonio Conte.Basterebbe una chiamata, sedersi ad un tavolo, parlarsi. Nel caso in cui la Juventus volesse affondare il colpo, difficilmente Antonio Conte si ritrarrebbe e direbbe no ad un ritorno in bianconero. Oltre l'amore per i colori, anche l'orgoglio, del tipo: ve la risistemo io la Juventus.Ma ci sono fattori che lo allontanano. Uno, per esempio, è l'alto ingaggio che il tecnico salentino oggi è arrivato a percepire. Il secondo è la volontà di Conte, stufo di essere ed essere etichettato come l'allenatore delle ricostruzioni. Vuole tornare, vincere e farlo subito; possibilmente anche in Europa.Antonio Conte è oggi lontano dalla Juventus; anche se, come detto, basterebbe poco per riavvicinarsi.Ma non sembra essere questa l'intenzione del club, più propenso, in caso di separazione da Massimiliano Allegri , ad affidarsi ad un giovane rampante. Il nome in pole è sempre quello di Thiago Motta che, per attitudine e gestione del gruppo, per capacità di tirare fuori quel qualcosa in più, in parte ricorda proprio l'ex Juventus.