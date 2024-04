Juventus, 'anno zero': l'insegnamento per la ripartenza

Unisciti a noi per rimanere sempre aggiornato sul mondo Juve con le pagine social de IlBianconero

Segui la nostra pagina Instagram per le foto più esclusive e i momenti salienti delle partite

per le foto più esclusive e i momenti salienti delle partite Per le ultime notizie , analisi approfondite e contenuti esclusivi , non perdere la nostra pagina X ! Seguici su @ilbianconerocom

, approfondite e , non perdere la nostra pagina ! Seguici su Resta in contatto con la community e partecipa alle discussioni sulla tua squadra del cuore sulla nostra pagina Facebook

Ricevi tutte le ultime notizie direttamente sul tuo telefono tramite il nostro canale Whatsapp! Iscriviti ora per non perdere neanche un aggiornamento

. Deve farlo ancora, in casa, dove il cosiddettocitato di recente da Johndeve presto diventare un lontano ricordo per un futuro prossimo all'altezza della storia della squadra, che da troppo tempo non mette trofei in bacheca e, soprattutto, non fa nulla per regalare soddisfazioni ai tifosi. Da dove e da chi ripartire lo deciderà Cristiano, depositario della massima fiducia della proprietà che lo ha incaricato della ricostruzione senza porre veti su eventuali avvicendamenti, anche in panchina.Al netto di Massimiliano, alla Continassa, per costruire una rosa in grado di essere davvero competitiva su tutti i fronti. Ed è proprio qui che si deve fare memoria del passato, quel passato che la Juventus ha saputo lasciarsi alle spalle neanche troppo tempo fa per poi ripartire e inanellare una striscia di successi forse irripetibile. Nella transizione dal 2010-11 al 2011-12, dopo il terribile campionato dei record negativi con Luigiin panchina, Madama si è distinta innanzitutto per una capacità non scontata, quella di riuscire a distinguere chi poteva ancora essere davvero utile alla causa e chi, invece, era meglio congedare.La retroguardia più forte d'Europa dei successivi dieci anni si nascondeva proprio lì, all'interno di una rosa che probabilmente era sì deficitaria di qualità, ma che allo stesso tempo mancava di quel collante e di quello spirito necessari per vincere, al di là dei singoli., forse neanche più davvero dentro al progetto come è parso di intuire anche dall'episodio che ha avuto come protagonista Carlosnella fase iniziale del match contro il Cagliari, rimasto a terra dopo la gomitata di Yerri Mina senza che nessuno dei suoi compagni andasse a difenderlo presso l'arbitro.Non perderti neanche un momento del mondo Juventus, seguici ora su tutte le nostre piattaforme social!