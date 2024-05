JUVENTUS, ANDREA CAMBIASO CONTRO LA ROMA PER UN DOPPIO PASS

Ve lo ricordate l'arrivo a Torino di Andrea? Il giovane imbarazzato davanti al JMedical con la polo bianca, era il 13 luglio 2022. In pochi lo conoscevano, qualche selfie con una manciata di tifosi presenti. Una crescita esponenziale quella del classe 2000 di Genova che nel 2024 è sempre stato impiegato da Massimiliano. A parlare per lui sono i dati: 17 presenze da titolare in 17 gare disputate. Indispensabile verrebbe quasi da dire.Indispensabile per Massimiliano, non ancora per il CT azzurro Lucianoche come riporta Tuttosport domenica sera sarà in tribuna allo stadio Olimpico ad assistere alla gara. Complice l'infortunio di Udogie Cambiaso può davvero ambire ad un biglietto per il prossimo Europeo, prima però dovrà convincere a suon di prestazioni il tecnico Spalletti, partendo proprio dalla gara contro la Roma. Cambiaso è uno dei pochi giocatori ad avere la certezza di essere bianconero anche nella prossima stagione, la Juventus crede fortemente in lui e nella sua duttilità, oltre che nella sua crescita. All'Olimpico una gara speciale con due pass come obiettivo: quello per la prossima Champions League con la Juventus e quello per l'Europeo in azzurro.