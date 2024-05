Cambiaso Juve, i dettagli del rinnovo

Laha raggiunto un accordo totale per estendere il contratto di Andrea. Accordo fatto, secondo quanto riporta Fabrizio Romano. Cambiaso, che ha dimostrato grande abilità e versatilità, continuerà a far parte del progetto bianconero, con l'obiettivo di contribuire in modo significativo alle ambizioni del club nei prossimi anni.Il nuovo contratto a lungo termine sarà valido fino a giugno 2029 e includerà un aumento di stipendio per l’esterno, che è molto apprezzato anche da Thiago Motta. Questa estensione rappresenta un passo importante per la Juventus, che blinda uno dei talenti più in vista in questa stagione e su cui – non a caso -, si erano accesi i riflettori di diversi club della Premier League.Vai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.