Juventus, Andrea Cambiaso da outsider a protagonista



Juventus, Cambiaso con Thiago Motta: cosa succede ora?

Qualcuno di voi lo ricorderà il giorno dell'arrivo a Torino di Andrea. Era luglio, come di consueto caldo e soleggiato, afoso sull'asfalto di fronte al JMedical. Pochi tifosi, si contavano sulle dita di una mano, forse di due erano in attesa del giovane Andrea che arrivava dal. Cambiaso arriva, scende come di consueto dalla vettura della Juventus, indossa unabianca ed untimido che cela qualche emozione (chissà quante), disponibile scatta qualche selfie, firma qualche autografo ed entra nel centro medico bianconero per le visite mediche di rito prima di apporre la firma sul contratto.Da quelpensate a quante cose sono cambiate. Alla sua prima stagione in bianconero Cambiaso è stato determinante e. Qualche gol segnato, parecchie prestazioni degne di nota, anche quando la squadra sembrava incapace di reagire il classe 2000 è uno dei pochi a cercare di tenere a galla la Vecchia Signora. Uno dei migliori di questa stagione con la Juventus. Al punto da essersi guadagnato un rinnovo fino al 2029, blindato da Madama che aveva annusato qualche possibile avances dalle big d'Europa per Cambiaso.Ci pensate però? Il piccolissimo Cambiaso era uno dei bambini che in un'occasione aveva accompagnato in campo i calciatori, che all'epoca erano i suoi idoli, ora sono i suoi compagni di squadra. La dimostrazione che i sogni possono diventare realtà, se ci si mette il giusto mix di lavoro e mentalità. Alla corte di Thiago Motta Cambiaso sarà ancora una pedina fondamentale, ha caratteristiche ideali per il gioco dell'italo brasiliano.