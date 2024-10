Le parole di Calvarese a Prime Video: "Secondo me la dinamica è chiara. Vlahovic ha un obiettivo, tirare e ci riesce. Il difensore del Lipsia ha l’obiettivo di prendere il pallone, non ci arriva e prende Vlahovic con i tacchetti. Il pallone era ancora in gioco e può produrre effetti tecnici. Per me questo è calcio di rigore".