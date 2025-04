Juventus ancora al lavoro verso la Roma: il report. Domani la conferenza di Tudor

Su cosa ha lavorato oggi la Juventus

A due giorni dal match in trasferta contro la, in programma domenica 6 aprile 2025 alle ore 20.45 e fondamentale per l'obiettivo della qualificazione alla Champions League, prosegue al Training Center il lavoro sul campo delladi Igor Tudor.Ecco quanto si legge sul sito ufficiale del club: "Allenamento mattutino per la squadra che si è focalizzata sue ha anche svolto una serie di. Domani, vigilia della gara, Mister Igor Tudor incontrerà i giornalisti all'Allianz Stadium alle ore 12.00 per presentare inla sfida contro i giallorossi. Conferenza stampa che sarà, come sempre, visibile in diretta e gratuitamente su juventus.com, previa registrazione. Nel pomeriggio, invece, la squadra svolgerà l'allenamento di rifinitura prima della partenza per la Capitale".